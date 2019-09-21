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Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
Бывший командир террористов «Востока» из «ДНР» Александр Ходаковский заявил, что ликвидированный главарь донецких боевиков Александр Захарченко якобы говорил с ним об устранении российского военного Игоря Гиркина.
Как информирует replyua.net, более подробно об этом Ходаковский написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам террориста, разговор с Захарченко у него был еще в 2014-м.
Он написал: «Мы встретились в пиццерии Челентано на бульваре Шевченко и разговор пошел о том, что нужно убирать Стрелкова, а мне становиться министром обороны. Тогда я еще не знал, что Захарченко согласован вместо Бородая, да мне, собственно, было и все равно – амбициозных планов стать во главе территории тогда я не вынашивал, тогда думал, как бы выжить».Также Ходаковский добавил, что такое предложение Захарченко он отверг.
Боевик добавил: «Я не люблю интриги и пока человек занимает свое место – не имею привычки претендовать на него. Хочу подчеркнуть, что это вопрос личной чистоплотности и последующего отношения к самому себе. Случившееся потом происходило уже без меня». Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что главарь боевиков Горловки Безлер восхитился подрывом моста в Луганске.
Теги: Донбасс, ликвидация, Захарченко, Гиркин, Ходаковский
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