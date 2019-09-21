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"Это не отступление, это - разведение", - министр обороны о том, что готовится на Донбассе
На Донбассе готовится масштабная операция, являющаяся важной частью стратегии мирного урегулирования.
Каждый шаг ее будет выверен и согласован, убеждают представители власти Министр обороны Андрей Загороднюк разъяснил, какие шаги предпринимает украинская власть по урегулированию ситуации на востоке Украины. Генштаб занят разработкой детального плана разведения по всей линий соприкосновения. Глава Минобороны подчеркивает, что это не отступление украинской армии, как некто пытается подать, а плановый процесс разведения войск, сообщает Диалог.UA со ссылкой на Телеграм-канал Мама в шоке. Первым этапом будет отвод войск с боевых позиций в районе Золотое-Петровской.
Затем процесс должен пройти по всей линии соприкосновения на Донбассе. С налета ничего предпринимать не будет. Каждый шаг, а также последовательность этих шагов будут тщательно продуманы и утверждены. Сейчас Генштаб разрабатывает план разведения.
Все детализируется и сверяется по нескольку раз. Ибо риски очень велики, и на кону безопасность страны. При этом с обеих сторон будет осуществляться взаимный контроль над последовательностью действий, чтобы не было самодеятельности и отступлений от разработанного плана. "Это не отступление, это - разведение. Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии. Во-первых, это вопрос безопасности.
Потому что, если разведение, то разведение по правилам - это снизит много рисков. Но это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена", - подчеркнул Андрей Загороднюк. Ранее мы сообщали, что наемники РФ готовят провокации к отводу войск. Наблюдатели от ОБСЕ в своем отчете сообщают, что, несмотря на готовящийся отвод войск, боевики строят новые укрепления рядом с линией соприкосновения.
Теги: Донбасс, война, министр обороны
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