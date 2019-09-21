- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22:34
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»17:46
- Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту15:25
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"14:57
- На шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован проходчик12:48
Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
Разведение войск в зоне проведения ООС на Донбассе стратегически важное для Украины решение, и это вовсе, не «отступление» украинцев, как многие сограждане думают
Подробностями и планами по разведению сил на Донбассе поделился глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк, пишут украинские СМИ. Так отвечая на вопрос, будет ли процесс отступления в захваченных в «серой зоне» объектов, тот ответил:
«Это не отступление, это — разведение. Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии. Во-первых, это вопрос безопасности. Потому что, если разведение, то разведение по правилам — это снизит много рисков. Но это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена», — отметил Загороднюк, передает.
Правильная реализация стратегического плана оборонного ведомства снизит ряд ключевых рисков, считает Загороднюк.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перед отечественными военными поставил стратегическую задачу. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк. Формулировка звучит как: «разработать динамический план обороны».
Планируется создать масштабный план, который, по словам Загороднюк, будет периодически пересматриваться, ориентируясь по ситуации:
«Параллельно будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ. И в каждом из этих видов будет план развития, который будет базироваться на угрозах, которые мы видим перед Украиной, или сейчас или в перспективе. Дальше уже вопрос фокуса», — заявил Загороднюк.
Напомним и о том, что президент РФ Владимир Путин рискует потерять власть в Кремле уже этой осенью. Такой прогноз озвучил еще недавний адепт агрессивной политики Кремля, экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин. Так, один из главных убийц Кремля увидел предпосылки к перевороту в массовых протестах против ареста журналиста Ивана Голунова. К тому же, как рассказывает Стрелков-Гиркин, ситуацию усугубит провал Российской Федерации на Донбассе и в Сирии.
Более того, как отметил бывший боевиков на Донбассе, сегодняшняя российская оппозиция действует так, как не было даже при протестах на Болотной площади. Таким образом, Игорь Стрелков-Гиркин намекнул, что Владимир Путин может потерять трон уже к зиме.
Также экс-адепт агрессивной политики Кремля уверен, что давление на Путина будет еще больше. Это связано с выборами, которые должны пройти уже в ближайшую осень. Оппозиция устроит множество сюрпризов для текущей власти, они будут как на выборах, так и за пределами избирательных участков.
Теги: Донбасс, войска, Минобороны
- Путина просят ввести войска в Украину
- Белград готов направить войска в Косово
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Донбасский референдум поставил мир на уши
- Наев назвал численность российских войск на Донбассе и в Крыму
- Шойгу объявил о начале военных учений на границе с Украиной
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22:34
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»17:46
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны17:25
- Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту15:25
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"14:57
- У Курченко отобрали "Украинский Медиа Холдинг"14:45
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»14:35
- Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена14:15
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО)13:50
- Зеленский начал трехдневный визит в США13:40
- В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия 13:20
- В Украине объявлен осенний призыв в армию: что светит уклонистам13:00
- «Удивит в хорошем смысле даже септиков»: у Зеленского выступили с громким заявлением по Донбассу12:45
- У Зеленского раскрыли детали о новом обмене пленными с Россией 12:16
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Названы продукты, которые опасно есть на голодный желудок08:16
- Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака21:46
- Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля17:05
- Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц16:45
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину13:29
- Как избавиться от осенней депрессии: совет психолога21:38
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"