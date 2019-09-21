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Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским
Елена Кудренко в своем блоге на страницах издания Обозреватель предупредила, что нынешняя политика завершения войны на Донбассе, продвигаемая Владимиром Зеленским, сопряжена с очень серьезными негативными последствиями для Украины. По мнению блогера, Украина в результате потеряет территории, в украинских органах власти окажутся русские, а количество терактов значительно вырастет, сообщает replyua.net.
Елена Кудренко напомнила, что Владимир Зеленский видит свою миссию в завершении войны на Донбассе. Однако по мере продвижения миротворческой политики президента картина вырисовывается не самая радостная Украина в итоге утратит часть своих территорий. Скорее всего, линия разграничения будет уже проходить по админгранице Луганской и Донецкой областей. Украинская армия отходит - противник продвигается вперед и окапывается.
В украинских органах власти появятся условные русские с бизнесом в Крыму и с друзьями в Российской Федерации. Более того - такие люди уже есть, и их будет становиться все больше. Это поможет закончить войну на Условиях Украины? Ответ, пожалуй, очевиден. Наконец, в стране может значительно увеличиться количество терактов. Украина просто наводнена оружием, и в таких условиях начнется передел собственности, и банальная меть политическим противникам. Читайте также: В идее уничтожения Украины как государства у России нет заднего хода - Бессмертный.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, территория, Освобождение Донбасса
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