«Русский мир наизнанку»: В «ДНР» на 57% подняли коммуналку, люди в шоке

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На территории временно оккупированной российскими наемниками Горловки была поднята стоимость определенных коммунальных услуг. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, на «официальных» сайтах местной «власти» говорится, что более чем на 50 процентов была поднята стоимость на питьевую воду, а на 57 процентов подорожали стоки. Оплата за вывоз твердых бытовых отходов и обслуживание жилого фонда поднялись на 30 процентов.
Сообщается, что тарифы на все коммунальные услуги опубликовало «управление ЖКХ» неподконтрольной Украине Горловки, что в Донецкой области. В это же время там напомнили, что с сентября 2015-го «единой денежной единицей на территории ДНР является российский рубль». А пересчет тарифов с гривны на российские рубли «производится по фиксированному курсу: два российских рубля за одну гривну. То есть оплата за услуги ЖКХ производится по фиксированному курсу: два российских рубля за одну гривну».
В документе также отмечается, что на прежнем уровне осталась стоимость услуг теплосети, а также цена на газ и электроэнергию остались на прежнем уровне. Напомним, мы ранее уже сообщали, что на территории ОРДЛО поставленные Кремлем «власти» намерены урезать социальные выплаты пенсионерам.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, повышение тарифов, повышение
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