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ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС
Бойцы ВСУ продолжают укрепляться на передовой на фоне увеличения количества обстрелов со стороны российско-оккупационных войск «Л/ДНР»
Об этом говорится в сюжете ТСН
Отмечается, что силы ООС продвинулись вперед вблизи оккупированной Горловки на Донбассе и заняли новые боевые позиции.
Так, бойцы батальона «Айдар» перенесли позиции на полтора километра вперед, прорыв окопы на эту территорию.
По информации журналистов, бойцы ВСУ титаническими усилиями военные превратили пустой лес на земляную крепость, где чувствуют себя в безопасности на фоне фоне увеличения количества обстрелов со стороны оккупантов.
Пока одни бойцы копают окопы, другие их прикрывают. А решение продвинуться ближе к оккупированной Горловки было принято в связи с угрозой нападения диверсионных групп оккупационных формирований «Л/ДНР»
«[Боевики] используют снаряды, чтобы зажечь сухие поля, деревья. По населенным пунктам стреляют, чтобы поджечь дома», — признался один из бойцов
Военные ВСУ также рассказали, что не представляют, как можно отводить назад подразделения с Донбасса.
«Мы не должны отходить ни на шаг на своей земле. Это они должны отходить подальше за Сибирь, а мы — на своей земле», — резюмировал боец в общении с журналистами.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин готовит новое вторжение в Украину. Как известно, в сети появилось видео, на котором можно увидеть большую колонну танков и бронетранспортеров российской армии, двигавшихся вдоль трассы всего за 30 км от границы с Украиной
В частности, разведчикам из InformNapalm удалось идентифицировать некоторые модификации оккупационной военной техники: модифицированные танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, боевые машины БМП-3, 152-миллиметровые самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и машины управления огнем артиллерии.
По словам аналитиков, это может быть «плохим сигналом подготовки к наступательной операции русских войск». Прежде всего, это может быть связано с тем, что Украина и Российская Федерация не договорились о скандальной «формуле Штайнмайера» на переговорах в Минске.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, прорыв, ВСУ, ООС
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