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Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»

22.09.2019 17:46
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Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»

В социальных сетях жители неподконтрольной Украине Горловки сообщают о разграблении конструкций супермаркета «Амстор», расположенного на пятом квартале.

Горловчане сообщают, что в супермаркете уже, якобы снимают остекление:

«Горловка призывает малоимущих горожан успеть принять участие в дерибане квартальского Амстора! Поспешите, наша поселковая цыганва уже вовсю потрошит его недра: цыганчата из супермаркетовских корзинок воздушных змеев мастерят».

Источник: donpress



Теги: Донбасс, Горловка, цыгане, супермаркет, Амстор, соцсети, грабеж
 
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