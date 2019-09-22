Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»

22.09.2019 17:46

В социальных сетях жители неподконтрольной Украине Горловки сообщают о разграблении конструкций супермаркета «Амстор», расположенного на пятом квартале.

Горловчане сообщают, что в супермаркете уже, якобы снимают остекление:

«Горловка призывает малоимущих горожан успеть принять участие в дерибане квартальского Амстора! Поспешите, наша поселковая цыганва уже вовсю потрошит его недра: цыганчата из супермаркетовских корзинок воздушных змеев мастерят».

Источник: donpress