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Под Водяным вспыхнул артиллерийский бой: враг выкатил 122-мм установки и БМП, все резко ухудшилось
В субботу, 21 сентября, на фронте гибридная армия России 13 раз попыталась прорвать линию обороны ВСУ. Разразились артиллерийские бои.
Последними новостями с линии фронта поделился в Facebook штаб ООС, передает Диалог.UA.
Суббота, 21 января, на фронте была "горячей". Оккупанты аж 13 раз сорвали режим перемирия. И при этом они активно использовали запрещенные "Минском" орудия, в частности, артиллерийские системы и минометы калибра 122 мм и 82 мм. Самая сложная ситуация была под Водяным, где разразился артиллерийский бой. Армия Путина с помощью тяжелого вооружения 4 раза атаковала там позиции Объединенных сил. По обстрел попали также Лебединское, Новотроицкое, Богдановка, Пивденное, Новозвановка, Майорск, Новолуганское и Луганское. После полуночи уже 22 сентября террористы "ДНР" атаковали еще и позиции ВСУ под Николаевкой, что недалеко от Славянска.Там было замечено использование стрелкового оружия. К счастью, по данным штаба, в ходе тяжелых боев с оккупантом ВСУ не понесли потерь.
Теги: Россия, Донбасс, армия, артиллерия, ДНР, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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