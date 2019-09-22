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Архив - Донецкая область

«Усиленные патрули с необычными шевронами»: дончане сообщают об активности НВФ в центре города

22.09.2019 11:08
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«Усиленные патрули с необычными шевронами»: дончане сообщают об активности НВФ в центре города

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщают об усилении патрулей членов НВФ на центральных улицах города.

По информации дончан, в составе патрулей замечены сотрудники «МВД ДНР» с необычными шевронами:

«Донецк ДФ По центру города наблюдаю некий нездоровый движ — усиленные патрули в составе ментов и комендачей с какими-то доселе невиданными шевронами!», передает donpress.

О причине усиления патрулей горожане не сообщают.



Теги: Донецк, Донбасс, МВД, патруль, ДНР, соцсети, шевроны, НВФ
 
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