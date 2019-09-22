В районе н.п. Петровское и Стыла боевики «ДНР» укрепляют позиции

22.09.2019 09:48

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временно оккупированных н.п. Петровское и Стыла укрепляют свои позиции.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«19 сентября Наблюдатели видели, как 6 человек в одежде военного типа укрепляли позицию и кран, с помощью которого закладывали бетонные плиты на дороге между Петровским и н. п. Стыла (34 км к югу от Донецка), к северо-востоку от участка разведения в районе Петровского».