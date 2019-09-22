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«Видно и слышно противника»: Бойцы батальона «Айдар» значительно продвинулись под Горловкой. ВИДЕО

22.09.2019 12:31
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«Видно и слышно противника»: Бойцы батальона «Айдар» значительно продвинулись под Горловкой. ВИДЕО

Украинские военнослужащие из батальона «Айдар» значительно продвинулись под неподконтрольной Украине Горловкой.

Как сообщает ТСН, новые позиции удалось занять без единого выстрела, передает donpress.

Еще в начале сентября украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что пехота ВСУ без единого выстрела заставила бежать подразделения НВФ с передовых позиций. Украинские военные благодаря слаженным действиям взяли противника в полукольцо, что стало для НВФ полной неожиданностью, в связи с чем, они бросили свои укрепленные позиции и сбежали в тыл.

ТСН опубликовало кадры новых позиций «Айдара» под Горловкой и в комментарии к сюжету журналисты отмечают:

«Там, где была передовая, теперь тыл. Передовые позиции перенесены на полтора километра вперед».

Как стало известно, новые позиции ВСУ находятся уже на территории города. Журналисты уточнили:

«Под обстрелами бойцы рыли по специальной схеме: 2−3 человека копают один ход, другие 2−3 — с другой стороны, остальные 5−6 их прикрывают. Докопали к позициям боевиков так, что теперь не только видят врага, но и хорошо слышат».

По словам военных, новые позиции значительно улучшили их тактическое положение.



Теги: Донбасс, Горловка, батальон "Айдар", ВСУ, НВФ, позиции
 
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