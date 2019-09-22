«Видно и слышно противника»: Бойцы батальона «Айдар» значительно продвинулись под Горловкой. ВИДЕО

22.09.2019 12:31

Украинские военнослужащие из батальона «Айдар» значительно продвинулись под неподконтрольной Украине Горловкой.

Как сообщает ТСН, новые позиции удалось занять без единого выстрела, передает donpress.

Еще в начале сентября украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что пехота ВСУ без единого выстрела заставила бежать подразделения НВФ с передовых позиций. Украинские военные благодаря слаженным действиям взяли противника в полукольцо, что стало для НВФ полной неожиданностью, в связи с чем, они бросили свои укрепленные позиции и сбежали в тыл.

ТСН опубликовало кадры новых позиций «Айдара» под Горловкой и в комментарии к сюжету журналисты отмечают:

«Там, где была передовая, теперь тыл. Передовые позиции перенесены на полтора километра вперед».

Как стало известно, новые позиции ВСУ находятся уже на территории города. Журналисты уточнили:

«Под обстрелами бойцы рыли по специальной схеме: 2−3 человека копают один ход, другие 2−3 — с другой стороны, остальные 5−6 их прикрывают. Докопали к позициям боевиков так, что теперь не только видят врага, но и хорошо слышат».

По словам военных, новые позиции значительно улучшили их тактическое положение.