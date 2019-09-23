«Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат

23.09.2019 09:00

Сегодня из сообщений в социальных сетях стало известно, что сотрудники Донецкой железной дороги, которая подконтрольна террористам «Донецкой народной республики», в одном из сообществ в Интернете начали активно жаловаться на то, что им уже длительное время не выдают зарплаты. В том числе, возмущенные жители Донецка сообщают, что в ОРЛО железнодорожники своевременно получают зарплату, и кроме того, им повысили тариф.



Как информирует replyua.net, в сообщениях говорится: «Как я понимаю, теперь зарплата будет чистая, за прошлый месяц. На 2 раза. В середине и в конце месяца. Без аванса. Так что, на этой неделе ждем остаток зарплаты за август, а в середине октября, будет половина за сентябрь. Ну это я так думаю…». Также возмущенные работники пишут: «Есть перевозки!!! Груз идет. Работа работается. Только работаем, в долг»; «ЛНР и то уже давно зарплату получила не считая того что им еще и тариф подняли ! А у нас даже не в состоянии зарплату выдать ! Видать зарплата ушла на концерт в Донецк! Мудилы».



В это же время некоторые пользователи подчеркивают, что пора выходить на митинги: «Слышала, что вторую часть отдадут уже в октябре… не дай Бог»; «А что происходит на железке??? Зарплату не дают, с ноября на четырехдневку переводят, да еще сентябрь и октябрь без содержания писать! Мы что самые проигранные??? Откуда бюджетникам деньги берутся??? Может пора уже железнодорожникам выходить на митинги? Сколько можно людей за овец держать???».