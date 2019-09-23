Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями

23.09.2019 10:30

Российские власти всячески пытаются ускорить через своих марионеток на Донбассе процесс «паспортизации» временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Причем делают они это при помощи манипуляции и шантажа, угрожая жителям «ДНР» масштабными увольнениями за отказ от гражданства РФ.



Как пишет replyua.net, более детально об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил пользователь с ником «Ежик Донецкий». В частности, он написал: «Оккупанты продолжают всем парить российский аусвайс. Активно взялись за работников медицины, угрожают уволить, если те в скором времени не получат российские паспорта.



Похожая ситуация и на заводах, где все работники должны оформить красную книжку, или пойдут искать другую работу».

Еще один из пользователей соцсети в комментарии добавил, что некоторых работников медицинских учреждений лишь обязали подать списки желающих получить российский паспорт. Он написал: «Кстати, ситуация по укомплектованности штатов в медицине настолько плачевна, что перестали не то, что грозить увольнениями, а наоборот, принимают откровенных тупиц и алкашей». Читайте также: «Путин плохо управляет и страна с ним пропадет»: в России рассказала о государственном перевороте.