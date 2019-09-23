Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями

23.09.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями

Российские власти всячески пытаются ускорить через своих марионеток на Донбассе процесс «паспортизации» временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Причем делают они это при помощи манипуляции и шантажа, угрожая жителям «ДНР» масштабными увольнениями за отказ от гражданства РФ.

Как пишет replyua.net, более детально об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил пользователь с ником «Ежик Донецкий». В частности, он написал: «Оккупанты продолжают всем парить российский аусвайс. Активно взялись за работников медицины, угрожают уволить, если те в скором времени не получат российские паспорта.

Похожая ситуация и на заводах, где все работники должны оформить красную книжку, или пойдут искать другую работу».
Еще один из пользователей соцсети в комментарии добавил, что некоторых работников медицинских учреждений лишь обязали подать списки желающих получить российский паспорт. Он написал: «Кстати, ситуация по укомплектованности штатов в медицине настолько плачевна, что перестали не то, что грозить увольнениями, а наоборот, принимают откровенных тупиц и алкашей». Читайте также: «Путин плохо управляет и страна с ним пропадет»: в России рассказала о государственном перевороте.



Теги: Донбасс, Путин, увольнение, паспорт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх