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Архив - Донецкая область

В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике

23.09.2019 07:48
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В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике

На территории временно оккупированного террористами самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Донецка было зафиксировано прибытие новой группировке в форме с неизвестными шевронами.

Как информирует replyua.net, блогер под ником «Хочу домой» в социальной сети «Твиттер» отметил, что в результате такого поворота событий встревожен весь город.

В свою очередь очевидцы сообщают о странной активности боевиков на территории оккупированного Донецка. Блогер в своем сообщении написал: «По центру города наблюдаю некий нездоровый движ». Согласно его данным, на улицах города появились усиленные патрули местных «ментов». А кроме последних, по улицам города «шныряют» еще и так называемые «комендачи с ранее невиданными шевронаи».

Причины такой активности террористов пока неизвестны. Однако это только усиливает тревожность среди мирного населения города. Убийца украинцев на Донбассе, экс-главарь террористической группировки «Восток» Александр Ходаковский пожаловался на плохое обеспечение Российской Федерацией террористов «Донецкой народной республики». Свои «слезы» боевик излил на своей странице в телеграм-канале.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, группировка
 
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