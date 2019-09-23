В ОРДО подорвался на мине член НВФ из Франции

23.09.2019 18:31

Воевавший на стороне подразделений НВФ ОРДО российский писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети сообщил о подрыве на мине члена НВФ, приехавшего на Донбасс из Франции Эрвана Кастеля.

Прилепин отметил, что Кастель «выполнял боевое задание» на линии разграничения и после подрыва на мине находится в очень тяжелом состоянии:

«Сегодня, во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое».

Источник: https://donpress.com