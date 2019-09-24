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Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе

24.09.2019 15:30
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Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе

Заместитель Мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что сейчас Украина близка к достижению мира в Донбассе и не воспользоваться этой возможностью нельзя.

Об этом Хуг завил в интервью, которое он дал Мирославе Гонгадзе.

«Некоторые положительные шаги к сближению уже сделаны. Речь идет об обмене пленными. Это важно, это касается семей. Сейчас открылось окно возможностей, которое нельзя потерять», — сказал он.

Хуг также заметил, что очень важно создать возможности для нормальных демократических выборов.

По его словам, Украина и Россия должны сами урегулировать конфликт.

«Очень важно разработать порядок действия и иметь соглашение о последовательности выполнения этих действий каждой стороной, чтобы не было недоразумений, чтобы это четко понятно для всех, задействованных в этом процессе. И для тех, кто намерен контролировать этот процесс», — заявил Александр Хуг. 

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, мир, достижение, Хуг
 
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