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Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе
Заместитель Мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что сейчас Украина близка к достижению мира в Донбассе и не воспользоваться этой возможностью нельзя.
Об этом Хуг завил в интервью, которое он дал Мирославе Гонгадзе.
«Некоторые положительные шаги к сближению уже сделаны. Речь идет об обмене пленными. Это важно, это касается семей. Сейчас открылось окно возможностей, которое нельзя потерять», — сказал он.
Хуг также заметил, что очень важно создать возможности для нормальных демократических выборов.
По его словам, Украина и Россия должны сами урегулировать конфликт.
«Очень важно разработать порядок действия и иметь соглашение о последовательности выполнения этих действий каждой стороной, чтобы не было недоразумений, чтобы это четко понятно для всех, задействованных в этом процессе. И для тех, кто намерен контролировать этот процесс», — заявил Александр Хуг.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, мир, достижение, Хуг
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