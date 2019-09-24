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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики снова нарушили "режим тишины", ранены двое украинских военных

24.09.2019 07:00
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На Донбассе боевики снова нарушили "режим тишины", ранены двое украинских военных

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Двое военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения",– говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – один обстрел.

Источник :  https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, военные, режим тишины
 
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