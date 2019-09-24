«Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО

24.09.2019 20:03

Сегодня из сообщения издания Bild, которое ссылается на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии Ренаты Альт, стало известно, что Германия начала выдавать визы и признавать российские паспорта жителей временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в ответе на запрос говорится, что правительство Германии не делает различий между обычными российскими паспортами и теми, которые согласно распоряжению президента России Владимира Путина выдаются жителям Луганской и Донецкой областей, которые находятся в оккупации. Кроме того отмечается, что с апреля немецкие власти выдали почти сто тысяч виз владельцам паспортов РФ. Но в настоящее время пока неизвестно, сколько виз были выданы жителям ОРДЛО с российскими паспортами.



Рената Альт также добавила, что несмотря на то, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас всячески критикуют выдачу российских паспортов, в эти документы до сих пор легко ставится немецкая виза. Читайте также: «Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями».