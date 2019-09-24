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«Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО

24.09.2019 20:03
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«Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО

Сегодня из сообщения издания Bild, которое ссылается на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии Ренаты Альт, стало известно, что Германия начала выдавать визы и признавать российские паспорта жителей временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в ответе на запрос говорится, что правительство Германии не делает различий между обычными российскими паспортами и теми, которые согласно распоряжению президента России Владимира Путина выдаются жителям Луганской и Донецкой областей, которые находятся в оккупации. Кроме того отмечается, что с апреля немецкие власти выдали почти сто тысяч виз владельцам паспортов РФ. Но в настоящее время пока неизвестно, сколько виз были выданы жителям ОРДЛО с российскими паспортами.

Рената Альт также добавила, что несмотря на то, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас всячески критикуют выдачу российских паспортов, в эти документы до сих пор легко ставится немецкая виза. Читайте также: «Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями».



Теги: Донбасс, Германия, паспорт, ОРДЛО
 
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