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Архив - Донецкая область

Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО

24.09.2019 14:41
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Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО

С начала сентября в СМИ начала появляться информация о том, что Приватбанк при помощи SMS-сообщений угрожает клиентам, зарегистрированным в Крыму или ОРДЛО, ограничить возможность работы с картами, если они не подтвердят свое место проживания на подконтрольной Украине территории, сообщает Трибун.
Гражданам, которые получили такие сообщения, юристы рекомендуют в письменном виде обратиться к руководству банка за разъяснениями: либо письмом на их официальный адрес для корреспонденции, либо публично на сайте Минфин.



Теги: Донбасс, ПриватБанк, проверка, вкладчики , ОРДЛО
 
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