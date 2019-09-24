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Ситуация на КПВВ ОРДО:"Завтра «Октябрь» не работает, в Горловке и на «Каргилле» огромные пешие очереди»
Сегодня утром на подконтрольных членах НВФ пунктах пропуска отмечается медленный пропуск и большая очередь наблюдаются на КПП «Горловка» и «Каргил». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На Бахмутском направлении на КПП «Горловка» члены НВФ сегодня отмечается большая пешая очередь около 600 человек и огромное число платных перевозчиков в «серой зоне»:
«9−35 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 170 автомобилей, 50 автобусов и микроавтобусов, до 600 человек пешей очереди»;
«11−00 Бахмут — Горловка — На таможню днр очередь от нулевого днр
«Из Украины на укр таможне машин 10 в очереди на проверку»;
«Утром возвращалась с Украины через Майорск. Быстро. Но на встречу -ад!Пеших, машин, перевозов и в серой зоне мрак»
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) общая очередь не слишком большая, однако очень большая пешая очередь и медленный пропуск:
«10−30 Каргил из Донецка на спуске с моста. Все очень медленно»;
» 12:10 Каргил в Укр. льгота 30, основная 75. Пеших очень много»
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» сегодня не слишком большие очереди:
«8−00 На Еленовке общая очередь 110 машин»;
«9−20 Нет машин на Донецк вообще на Новотроицке»;
«11−00 Еленовка — Новотроицкое = до второго туалета. Машин 70»
«12:30 На Еленовке в сторону Волновахи до первого туалета»
При этом по словам пользователей КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении завтра, якобы не будет работать, однако, официально эта информация не подтврждена:
«Завтра не будет работать кпвв октябрь (инфа от пограничников) якобы свет будут делать, просьба не задалбывать, больше ничего не знаю»
На КПП «Станица Луганская» отмечается небольшая очередь:
«На 8 утра Станица — по навесу в обеих направлениях, на мосту идут работы, автобус и кар ездят, за мостом очередь на паспортном.
Кроме этого — с 27.09 по 17.10 меняется расписание лисичанского поезда, прибывает в 3 утра, вместо 4 и маршрут другой».
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Горловка, переход, КПВВ, очереди
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