Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике

24.09.2019 19:00

Власти так называемой «ДНР» задумали провести перепись населения с целью уменьшения количества пенсионеров, получающих две пенсии. Как передаетreplyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом пишет в своем блоге Макс Баринов. Он пояснил, что на пропускных пунктах передаются сведения о том, что в Дебальцево уже работает комиссия при территориальном отделении «пенсионного фонда ДНР».

«Она выявляет лиц пенсионного возраста, которые зарегистрированы в Дебальцево и окружающих селах, но фактически проживают на подконтрольной Украине территории. Если указанную категорию обнаруживают, комиссия составляет соответствующие документы на лишение пенсионного обеспечения от оккупационной администрации», – написал он.

Со слов Баранова, такие слухи приводят к росту панических настроений в «ДНР». Данная ситуация, считает блогер, очень показательная, так как 2014 году все пенсионеры Донецка массово шли на «референдум».

«Они кричали, что Донбасс кормит всю Украину и требовали автономию. И в результате в 2019 году, пенсия не более 3500 рублей, а коммунальные услуги минимум 21%. Можно с уверенностью сказать, что в результате всех неудач вину возложат на украинские власти и Украину целиком», - сделал вывод блогер.