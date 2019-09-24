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Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
Власти так называемой «ДНР» задумали провести перепись населения с целью уменьшения количества пенсионеров, получающих две пенсии. Как передаетreplyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом пишет в своем блоге Макс Баринов. Он пояснил, что на пропускных пунктах передаются сведения о том, что в Дебальцево уже работает комиссия при территориальном отделении «пенсионного фонда ДНР».
«Она выявляет лиц пенсионного возраста, которые зарегистрированы в Дебальцево и окружающих селах, но фактически проживают на подконтрольной Украине территории. Если указанную категорию обнаруживают, комиссия составляет соответствующие документы на лишение пенсионного обеспечения от оккупационной администрации», – написал он.
Со слов Баранова, такие слухи приводят к росту панических настроений в «ДНР». Данная ситуация, считает блогер, очень показательная, так как 2014 году все пенсионеры Донецка массово шли на «референдум».
«Они кричали, что Донбасс кормит всю Украину и требовали автономию. И в результате в 2019 году, пенсия не более 3500 рублей, а коммунальные услуги минимум 21%. Можно с уверенностью сказать, что в результате всех неудач вину возложат на украинские власти и Украину целиком», - сделал вывод блогер.
Теги: Донбасс, пенсионер, паника, террористы
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