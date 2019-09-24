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Архив - Донецкая область

В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку

24.09.2019 19:21
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В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку

Тело 13-летней девочки со множественными колото-резанными ранениями было обнаружено 23 сентября в неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«В Харцызский городской отдел 23 сентября полиции поступило сообщение из МЧС о том, что после локализации пожара был обнаружен труп 13-летней горожанки со следами насильственной смерти. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа».

На теле пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения. «Полиция» оперативно установила личности подозреваемых в совершении преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию злоумышленников.



Теги: Донбасс, Харцызск, девочка
 
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