В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ

24.09.2019 19:40

В зоне проведения операции Объединенных сил во время обстрела НВФ один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС.

В штаб отметили: