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Архив - Донецкая область

В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ

24.09.2019 19:40
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В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ

В зоне проведения операции Объединенных сил во время обстрела НВФ один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС.

В штаб отметили:

«Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего».

Источник : https://donpress.com 



Теги: зона, ВСУ, боец, ООС
 
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