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Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
Жители временно неподконтрольных территорий Донетчины по желанию могут пройти процедуру переписи, которая запланирована на октябрь текущего года, вне дома. Об этом рассказали в так называемом «министерстве экономического развития ДНР».
Так, гражданам, которые не желают допускать в свои квартиры переписчиков, предоставлен альтернативный вариант — пройти процедуру на стационарных участках. Перечень таких участков приведен на сайте «главного управления статистики».
Кроме того, для «обеспечения открытости данных и минимизации распространения недостоверных сведений о переписи населения» начала работу «горячая линия».
Очевидно, такое решение было принято «властями» на фоне массовых обсуждений предстоящей переписи в соцсетях. Местные жители в большинстве своем не намерены впускать в дома неизвестных, учитывая криминогенную обстановку В ОРДЛО.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, перепись населения, ОРДО
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