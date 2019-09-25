Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе

25.09.2019 08:00

Глава Минобороны Андрей Загороднюк рассказал о ситуации на Донбассе и оценил возможность полного развода войск. Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

«Разведение началось на тех участках, которые были заявлены, и сейчас мы должны увидеть, что делается с другой стороны. Что касается полного разведения, то было сделано политическое заявление, мы со своей стороны просчитываем все технические, организационные риски. Сейчас это все на стадии планирования», — сказал он.

Также он прокомментировал вопрос журналистов о возможном устойчивом перемирии на Донбассе.

«Думаю, мы увидим результаты, я на это очень надеюсь. Сейчас ситуация в какие-то дни спокойная, в какие дни обостряется, мы не расслабляемся. Мы понимаем, что присутствие только сильных ВС там может обеспечить стабильность. Поэтому мы поддерживаем, конечно, курс правительства, но со своей стороны должны обеспечить боеготовность». -отметил министр.

Он отметил, что со со стороны НВФ «видны какие-то шаги», но говорить об «абсолютно комфортной ситуации» еще рано.



«Поэтому мы осторожно смотрим, изучаем. Когда мы увидим, что он (отвод. — Ред.) произошел, то все об этом узнают», — заключил Загороднюк.

Источник: https://donpress.com