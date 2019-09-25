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Архив - Донецкая область

Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия

25.09.2019 19:15
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Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия

Российское командование на временно неподконтрольной территории Донбасса повышает уровень технического обеспечения членов НВФ для проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий. Об этом сообщил во время брифинга спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Так, со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны он сообщил следующее:

«Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает уровень технического обеспечения проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий. Для усиления их эффективности оккупанты активизировали применение завезенного из России оборудования для рассылки спам — СМС-сообщений абонентам мобильной связи с целью психологического воздействия на личный состав ВСУ и население», — рассказал Дмитрий Гуцуляк.

В ГУР считают, что такие действия связаны со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей ОРДЛО.

«Попытки российских пропагандистов обвинить Объединенные силы в подрыве автомобильного моста в городе Луганске были восприняты местной общественностью, как попытка предотвратить проявления недовольства деятельностью оккупационных администраций и отвлечения внимания от роста проблем социального обеспечения», — сказано в сообщении.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, спам, боевики, НВФ, ООС
 
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