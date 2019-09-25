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Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»

25.09.2019 13:35
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Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах самые большие очереди наблюдаются на КПП «Горловка» и «Каргил». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Бахмутском направлении на КПП «Горловка» члены НВФ по словам очеидцев большая пешая очередь около 450 человек, более 200 авто:

«6−15 Горловка — Бахмут — Пешая очередь на кп днр в сторону украины за сеткой и хвост ее за туалетами тянется»;

«7−50 На майорске в сторону Горловки 18 машин»;

«8−30 В Украину на 0 людей много примерно 200−300, так же и на паспортном»;

«9−00 На паспортном днр в сторону Горловки авто очередь машин 40»;

«9−15 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 220 автомобилей, 50 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди»;

«9−40 Горловка — Бахмут — Прошла с кп днр и нулевку в 8−20 стою на кп майорск уже 1ч 20 мин не знаю, что происходит людей много время 9−40»;

«По состоянию на 11.00 в сторону Горловки очереди на паспортный контроль нет. Со стороны Горловки людей много»

На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) огромная пешая очередь, льготная очередь стоит в два ряда, вся дорога перед КПП забита:

«9−20 В Донецк на укр. Марьинке 25 общая, льготы нет»;

«9−30 Каргил — Очередь из машин большая в сторону Украины — начинается на съезде с моста. Льготники в 2 ряда. Движения почти никакого за 2,5 часа продвинулись метров на 50»;

«Каргил в Украину общая далеко на мосту, льгота на подъеме, третий ряд-половина льготной. Автобусов больших и маленьких почти до моста. В общем вся дорога перед постом забита»

«11:10 На Донецк пеших мало, примерно на один автобус. Из Донецка очень много»

На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» утром был медленный пропуск автомобилей — 2−3 машины в час, однако, после 11:00 движение ускорилось и сейчас члены НВФ пропускают по 2−3 авто в 20 минут:

«8−10 Еленовка — Очередь авто до 3 туалета»;

«9−20 Еленовка движение 2−3 машины в час, льгота 60»

» 11:40 Еленовка, дело пошло быстрее, 2−3 машины в 20 мин»

КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении сегодня работает, несмотря на появившуюся вчера в соцсети информацию, что пункт пропуска должен был быть закрыт, очередей нет:

«Знакомые проехали с Мариуполя все работает очередей нет»



Теги: Донбасс, Горловка, Еленовка, пункт пропуска, КПП
 
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