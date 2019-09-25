- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- В Донецке началась срочная эвакуация14:35
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР" 14:10
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»13:35
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
В социальных сетях сообщают, что подрыв склада боеприпасов в оккупированном Донецке сегодня с утра был спровоцирован украинскими патриотами, которые действуют в тылу оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Повернись живим", передает Диалог.UA.
В сообщении отмечается, что пока боевики пытаются потушить возгорание, неизвестное патриоты Украины продолжают борьбу с врагом в его тылу.
При этом достоверного подтверждения указанной информации пока нет. Кроме того, на странице волонтеров опубликовали несколько фотографий огромной черной дымовой завесы. "Доброе утро, во временно оккупированном Донецке прямо сейчас горит склад боеприпасов.
И пока боевики пытаются потушить "случайное возгорание", неизвестные украинские патриоты продолжают борьбу с врагом в его тылу.
Спасибо настоящим, и продолжаем помогать армии", - пишут они.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, боеприпасы, склад, волонтеры
- Вчера в Донецке был сильный пожар, возможно, горел военный склад "ДНР"
- Жителей Донбасса спасли от неожиданной опасности
- Жители Черниговщины не могут прийти в себя после ЧП на складе боеприпасов: взрывы обрушили плитку в домах
- Поддельный алкоголь "атакует" Ровенскую область
- В Ленинском районе Донецка пиротехники обнаружили снаряд времен войны
- В Донецке уничтожен склад с оружием
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- В Донецке началась срочная эвакуация14:35
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР" 14:10
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»13:35
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время20:14
- Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине 20:00
- "Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень19:45
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Силовики вышли на улицы Одессы, введен особый режим: чем это грозит жителям18:40
- Зеленский разозлил пропагандистов РФ поступком в ООН 18:20
- СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского18:02
- В США обнародовали расшифровку разговора Трампа и Зеленского17:42
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Акне: в каких случаях необходимо сдать анализы на гормоны17:15
- Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты. 15:08
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком08:15
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе