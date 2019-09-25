В Донецке началась срочная эвакуация

25.09.2019 14:35

Из-за мощного пожара в Куйбышевском районе неподконтрольного Украине Донецка сотрудниками так называемого «МЧС ДНР» проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

В оккупационном «ведомстве» уточнили:

«В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками МЧС ДНР проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности».

На данный момент открыты пункты временного размещения по адресам:

— КУ «ДК им. В.В. Куйбышево», пр. Панфилова, 86; тел. 071−319−48−14;

— МОУ «Школа № 66 г. Донецка», ул. Дмитрия Козака, 16; тел. 071−307−45−80;

— МОУ «Школа № 55 г. Донецка», пр. 9 Января, 1а; тел. 071−307−45−80.

Источник: https://donpress.com