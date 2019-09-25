В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку

25.09.2019 09:15

На сайте ЦРБ ДНР появилась возможность узнать информацию о начислениях и задолженности за коммунальные услуги, сообщает "Горловская мозаика".

Так, для просмотра информации необходимо:

— на главной странице сайта нажать кнопку «Коммунальный Расчетный Центр», которая автоматически переведет Вас в Систему коммунальных платежей;

— в окне «Вход в систему» ввести ЕРЦ-код абонента, номер дома и квартиры.

ЕРЦ-код состоит из 15 знаков и указываются в квитанциях об оплате коммунальных услуг, произведенных в ЦРБ.

В Системе коммунальных платежей содержится информация о задолженности за квартплату, газ, горячую, холодную воду и стоки, отопление, электроэнергию, вывоз ТБО, а также кабельное телевидение.

Информация о задолженности регулярно обновляется.

Помимо того, в данной системе можно узнать историю оплаты коммунальных услуг и распечатать квитанции на оплату коммунальных услуг.