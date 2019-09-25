В ВСУ рассказали, какая часть Донбасса наиболее заминирована

25.09.2019 21:15

На подконтрольной украинскому правительству части Донбасса заминированы около 700 тысяч гектаров (7 тыс. кв. км) земли. Об этом сообщил замглавы инженерных войск ВСУ полковник Виктор Кузьмин.

По его словам, передовой рубеж пока не разминируют, так как он находится под постоянными обстрелами со стороны НВФ:

«Наиболее „нафарширована“ такими взрывоопасными предметами серая зона».

Также, Кузьмин добавил, что с начала боевых действий на Донбассе от минно-взрывных травм погибли 234 украинских военных и были ранены 1064 бойца:

«Украина среди 160 стран, которые подписали Оттавскую конвенцию, а также Конвенцию о запрете или ограничении применения конкретных видов оружия, которые причиняют чрезмерные повреждения».

Кроме того, он уточнил, что большое количество снарядов и мин, выпущенных в районе боевых действий, не взрываются:

«Обезвреживание одного снаряда стоит $ 200−300. Поэтому для страны-агрессора проще поставлять их в Донбасс, обстреливать украинских военных, мирное население и так обезвреживать старые боеприпасы».

Источник: https://donpress.com