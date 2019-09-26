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Архив - Донецкая область

Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО

26.09.2019 16:20
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Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО

На неподконтрольной Украине территории Донбасса введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. Об этом сообщили ГУР МОУ.

В украинской разведке отметили:

«Под предлогом мероприятий якобы по противодействию „украинским диверсантам“, введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. При этом, сотрудники так называемых правоохранительных органов часто задерживают лиц, не имеющих паспортов „ЛНР"/"ДНР“, по подозрению в „нелояльности“ к оккупационному режиму».

При этом местному населению подается ложная и искаженная информация о террористической направленности действий ВСУ для оправдания наращивания мер боевой и мобилизационной подготовки российско-оккупационных войск. В ГУР МОУ добавили:

«Таким образом противник пытается навязать обществу убеждения о намерениях Украины „силовым путем решить конфликт на Донбассе“, а также усилить антиукраинские настроения среди местного населения».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, боевики, ОРДЛО, НВФ
 
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