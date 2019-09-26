- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
- Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»10:30
- Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»08:48
- В ОРДО составляют списки «отказников» от паспортов РФ08:15
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»07:30
- В ВСУ рассказали, какая часть Донбасса наиболее заминирована21:15
Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил свою помощь в разрешении войны на Донбассе
Как сообщает Politeka, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции
По его словам, Донбасс должен вернуться в состав Украины, а война на Востоке должна быть прекращена.
Более того, Александр Лукашенко заявил о готовности направить свои миротворческие войска на Донбасс, чтобы взять под контроль участок российско-украинской границы, которую сейчас контролируют оккупационные войска РФ.
«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — подчеркнул президент Беларуси
«Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — добавил Лукашенко на пресс-конференции.
Подытоживая, Александр Лукашенко заявил, что «Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины»
Теги: Украина, Донбасс, миротворцы, Лукашенко
- Введение миротворцев на Донбасс займет несколько лет, — Кучма
- Привет Путину: В Польше озвучили позицию по миротворцам на Донбассе
- Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в миллиард долларов в год
- Прогноз курса валют: считайте копейки
- Доллар и евро рекордно подешевели: сколько стоит валюта в Украине
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
- Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»10:30
- Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»08:48
- В ОРДО составляют списки «отказников» от паспортов РФ08:15
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»07:30
- В ВСУ рассказали, какая часть Донбасса наиболее заминирована21:15
- Тимошенко пошла против решения Зеленского и требует референдум18:20
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения17:30
- Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация17:16
- В России запретили жарить шашлык, курить и жечь свечи на балконах17:00
- МВФ опрокинул Украину: что теперь будет с курсом доллара16:42
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Телеканал "112 Украина" завтра отключат: стало известно о жестком решении16:00
- Google представила "облегченный" Android 1015:45
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Как распознать депрессию: названы 6 главных признаков22:33
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Акне: в каких случаях необходимо сдать анализы на гормоны17:15
- Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты. 15:08
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- В Донецке началась срочная эвакуация
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»