Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка

26.09.2019 20:32

Стало известно о том, что террористы "ДНР" совсем разошлись, в результате чего страдают местные жители.

Оккупанты сами придумывают правила для существования в непризнанной республике. Так, появилась информация о том, что в оккупированном Донецке террористами был установлен шлагбаум, а также поставлена охрана, вооруженная автоматами рядом с медицинским учреждением, которое располагается на улице Калинина.

Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на страницу паблика"Донецк Город-Герой".

Оккупанты решили пускать транспортные средства на территорию только при наличии пропусков.

Отмечается, что в больнице находятся раненые боевики "ДНР", но из-за так называемого "министра обороны" Владимира Кононова там отсутствуют лекарства.



Источник: www.dialog.ua