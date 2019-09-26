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В ОРДО составляют списки «отказников» от паспортов РФ
В подразделениях НВФ собирают списки «отказников» от российских паспортов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети координатор группы «Информационное Сопротивление» Константин Машовец.
Так, эксперт подтвердил информацию о тайном указе командования «ЛДНР» о полной «паспортизации» членов НВФ. Машовец отмечает:
«В рамках продолжающейся „паспортизации“ военнослужащих в отдельных частях и подразделениях 1-го и 2-го АК ВС РФ началось составление списков так называемых „отказников“ (военнослужащих из числа граждан Украины, которые в силу тех или иных причин не подали документы на получение российского паспорта)».
На данный момент неизвестно, какие меры будут предприняты к тем, кто попал в подобные списки, но члены НВФ находятся в нервном напряжении:
«Данные действия командования оккупационной группировки уже вызвали у определенной части „военнослужащих народной милиции“ недовольство и протест. Кроме того, в самой среде „в/сл НМ“ возникают определенные проблемы, касаемо взаимоотношений между „подавшими документы“ и „не подавшими“».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ОРДО, НВФ ОРДО
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