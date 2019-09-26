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Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ

26.09.2019 11:14
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Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ

В ходе многочисленных нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны гибридной армии РФ двое украинских бойцов получили ранения, а один военнослужащий ВСУ получил боевую травму.

За минувшие сутки, 25 сентября, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" и наемники Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.

В частности, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. 

Зафиксировано, как террористы атаковали бойцов ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Водяного, Песков, Опытного и Новотроицкого, Авдеевки и Новогнатовки.

Также было "жарко" в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, оккупанты РФ обстреливали позиции ООС вблизи Майского, Новолуганского, Южного, Светлодарска, Золотого-4, Новотошковского, Луганского и Зайцево. 

К сожалению, в ходе вражеских обстрелов двое военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевое травмирования. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики
 
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