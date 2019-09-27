- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий14:01
- У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий13:40
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
Собственность жителей Донбасса, которые выехали из ОРДЛО или временно отсутствуют, может быть конфисковано местной «властью» на «законном» основании. Об этом рассказали специалисты «Восточной правозащитной группы» в Facebook.
По данным правозащитников, с начала 2019 года было насчитано более 300 случаев принудительной конфискации имущества — жилья и автомобилей.
«Наши сотрудники, которые негласно работают в ОРДЛО, столкнулись с жалобами местных жителей, обратившихся к ним за помощью, Суть обращений была в том, что имущество людей, которые проживают в ОРДЛО и некоторое время там отсутствуют, принудительно отнимается оккупационными администрациями „ЛНР“ и „ДНР“», — рассказала глава «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.
Правозащитники выяснили, что конфискация происходит по специально созданной схеме, на основании так называемого «закона».
«Мы выяснили, что в так называемой „ЛНР“ действует „закон“ „О налоговой системе“, где в разделе 10−3 в статье 56.3 указывается, что „Имущество, которое не имеет собственника или собственник которого не известен, в том числе находка, признается бесхозным и переходит в собственность Луганской Народной Республики по приобретательной давности, равной двум месяцам (60 календарных дней) с момента постановки его на учет в органах налогов и сборов Луганской Народной Республики и размещения информации в средствах массовой информации и на сайте государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики“», — объяснила правозащитница.
Далее в «законе» сказано, что по истечении 60 дней (срок приобретательной давности), в случае невостребованности имущества хозяином за этот период, оно будет признано «бесхозным» и присвоено «государством». Похожие «законы» действуют и на неподконтрольной части Донетчины.
«То есть, практически любое имущество граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, которые могли по каким-то причинам выехать или временно отсутствовать, их имущество может быть признано собственностью „ЛНР“», — сказано в публикации.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, конфискация, имущество, ОРДЛО
- "Газовая камера" для автомастера, или Молодые беспредельщики терроризировали Донецк
- В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ
- В Макеевке описали имущество должников
- В Докучаевске задержали мародера
- Милиционеры "прикрыли" торговую точку самогонщиков
- Приговоренный «элитовец» пожалел пострадавших
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий14:01
- У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий13:40
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
- «Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского21:28
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Глоба: "Октябрь - 2019 с первых дней поставит перед серьезным выбором - решится: пан или пропал"20:31
- У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»20:08
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу19:48
- Германия не изменит своего мнения о Киеве даже после критики — спикер Меркель 19:24
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- До осеннего призыва - 2019 в Украине осталось три дня: кого призовут, и кому положена отсрочка18:42
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО