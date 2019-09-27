Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании

27.09.2019 16:40

Собственность жителей Донбасса, которые выехали из ОРДЛО или временно отсутствуют, может быть конфисковано местной «властью» на «законном» основании. Об этом рассказали специалисты «Восточной правозащитной группы» в Facebook.

По данным правозащитников, с начала 2019 года было насчитано более 300 случаев принудительной конфискации имущества — жилья и автомобилей.

«Наши сотрудники, которые негласно работают в ОРДЛО, столкнулись с жалобами местных жителей, обратившихся к ним за помощью, Суть обращений была в том, что имущество людей, которые проживают в ОРДЛО и некоторое время там отсутствуют, принудительно отнимается оккупационными администрациями „ЛНР“ и „ДНР“», — рассказала глава «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.

Правозащитники выяснили, что конфискация происходит по специально созданной схеме, на основании так называемого «закона».

«Мы выяснили, что в так называемой „ЛНР“ действует „закон“ „О налоговой системе“, где в разделе 10−3 в статье 56.3 указывается, что „Имущество, которое не имеет собственника или собственник которого не известен, в том числе находка, признается бесхозным и переходит в собственность Луганской Народной Республики по приобретательной давности, равной двум месяцам (60 календарных дней) с момента постановки его на учет в органах налогов и сборов Луганской Народной Республики и размещения информации в средствах массовой информации и на сайте государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики“», — объяснила правозащитница.

Далее в «законе» сказано, что по истечении 60 дней (срок приобретательной давности), в случае невостребованности имущества хозяином за этот период, оно будет признано «бесхозным» и присвоено «государством». Похожие «законы» действуют и на неподконтрольной части Донетчины.