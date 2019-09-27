Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод

27.09.2019 15:30

Оккупационная администрация "ДНР" приняла решение о закрытии Енакиевского металлургического завода. Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Константин Машковец, передает Depo.Донбасс.

Данное решение будет практически реализовываться под видом "консервации производства". Руководство предприятия и представители оккупационной администрации в настоящее время форсируют проведение подготовительных мероприятий этого процесса.