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Боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают обстрелы позиций украинских военных на Донбассе. Вчера, 27 сентября, противник 24 раза нарушил режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил. Обострение ситуации произошло в неподалеку от Мариуполя:
трижды вблизи Водяного – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Богдановки – из станковой противотанковогоо гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем;
неподалеку Марьинки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил. Здесь особенно жарко было в предместьях оккупированной боевиками Горловки:
пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Южного – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Травневого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
вблизи Новозвановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
За прошлые сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью , говорится в сообщении.
С начала текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского – из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
неподалеку Водяного – с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, перемирие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, БМП, ООС
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