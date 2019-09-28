Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского

28.09.2019 11:31

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области копают новые траншеи и обустраивают укрепления в районе временно оккупированного Петровского.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«БПЛА вновь зафиксировал систему траншей (длиной около 100 м) примерно в 2 км к северо-востоку от северо-восточного угла участка разведения в районе Петровского и новую 60-метровую траншею, пролегающую к западу от недостроенной укрепленной конструкции блокпоста примерно в 2,5 км к северо-востоку от того же угла — все за пределами участка разведения (по оценке, принадлежит вооруженным формированиям).

Тот же БПЛА выявил, предположительно, безоткатное орудие (СПГ-9, 73 мм) недалеко от траншеи (по оценке, принадлежит вооруженным формированиям) за пределами участка разведения, примерно в 200 м к северо-западу от его северо-восточного угла.

Неподконтрольные правительству районы 23 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал продление траншеи длиной около 105 м с юга на северо-запад примерно в 500 м от н. п. Спартак (9 км к северу от