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"Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несут тяжелые потери, отбивая атаки террористов "Л/ДНР"
Штаб Операции Объединенных сил информирует о том, что террористы "Л/ДНР" убили еще одного военнослужащего Вооруженных сил Украины на территории захваченных регионов Донбасса.
В течение суток 27 сентября гибридная армия Российской Федерации 24 раза нарушила режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, убив одного защитника Украины, передает Диалог.UA.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook. Согласно данным утренней сводки ООС, оккупанты РФ обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. К несчастью, во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. Доподлинно известно, что боец Вооруженных сил Украины был убит непосредственно в районе проведения Операции Объединенных сил. На данный момент точные обстоятельства гибели выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. В свою очередь, командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, соцсети, Минские соглашения, ООС
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