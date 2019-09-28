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Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО
Вышел новый сюжет популярного шоу "Вечер с Яниной Соколовой". В нем постебались на последним "прорывом" оккупантов - установкой таксофона в Донецке.
Новый выпуск "Вечера с Яниной Соколовой" за сутки на YouTube набрала свыше 150 тысяч просмотров, передает Диалог.UA.
Новый выпуск "Вечера" вышел в пятницу, 27 сентября. В нем Соколова рассказала о "потрясающем технологическом прорыве" оккупантов - установке таксофона в центре Донецка. "В "ДНР" наконец пришла технологическая сингулярность - гипотетический момент по прошествию которого технический прогресс стал настолько быстрым и сложным, что оказался недоступным пониманию... Телефон по последнему слову техники! А вот каким было предпоследнее? Колесо? Палка-копалка? Жареная крыса?" - задалась вопросом журналистка. Она констатировала, что в "народной республике" на 6-м году оккупации "наука пошла в обратном направлении". "Почему таксофон один? Вы по нему куда звонить будете? В ООН?" - поинтересовалась Соколова. Она наглядно показала, как такой звонок может выглядеть: "Алле, ООН? Нас захватили дол****ы! Они устроили тут Кремниевую долину и от нее прикуривают!" Она призвала "лучшие умы" "ДНР" не останавливаться и радовать новыми открытиями. "Я уже в предвкушении технологического прорыва. СМСки теперь будут писать азбукой Морзе, микроволновые печи на угле, лифты обсыкают уже на заводе, пульты от телевизора уходят в прошлое и вместо них выпускают телевизоры с огромными кнопками и квартиры с маленькими комнатами, чтобы можно было дотянуться с дивана. А еще там между "ДНР" и "ЛНР" провели нитку, которая соединила два коробка. Это новая правительственная связь с шифрованием… Правда, на торжественном открытии Пушилин перерезал нитку и теперь Донбасс опять никто не слышит", - постебалась Соколова. Особенно ее заинтересовал фрагмент сюжета пропагандистов, где они говорят о пользе таксофона для "так называемых туристов", которых в последние годы много в Донецке. "Кто бы мог подумать, что таксофон станет доказательством существования турористического государства", - подчеркнула Соколова. Она обратилась с заявлением к жителям Донецка. "Дончане, вам самим не смешно? Сейчас идет переговоры о том, предоставлять ли Донбассу особый статус. Так он у вас уже есть! Вами руководят особенные люди", - отметила журналистка.
Теги: Донецк, Донбасс, шоу, телефон, ООН, переговоры, ДНР, ЛНР, Пушилин
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