Кремль готовит грозный для Украины шаг по "ДНР" и "ЛНР"

28.09.2019 07:30

Как бы ни развивалась ситуация на оккупированном Донбассе, Россия все вопросы по "ЛНР" и "ДНР" будет решать с позиции силы и настаивать прежде всего на своих условиях.

В этой связи российский политолог Дмтирий Орешкин рассказал, к чему может привести назначением куратором в ОРДЛО экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича. В своей колонке на "Апострофе" Орешкин отметил, что Бабич, не только экс-посол, но и боевой офицер, бывший глава правительства Чечни. Это очень жесткий силовик, и Украине тоже придется уделить большое внимание силовой составляющей, сообщает Диалог.UA.

"Если произойдет назначение Бабича "куратором" "ДНР" и "ЛНР", то это довольно жесткий сигнал в пользу усиления силовой вертикали в делах, связанных с Восточной Украиной. Тогда получится, что Украине придется еще больше внимания уделять силовой составляющей", - пишет Орешкин. Он добавляет, что Бабич известен достаточно жестокой, даже несколько: "прямолинейно-военной манерой управления". "Но в то же время, как показывает опыт, жесткое усиление вертикали, в том числе милитаристской, не всегда приводит к военным действиям. Наоборот, это может быть сигналом к тому, что Кремль хочет договариваться, но естественно - с позиции силы", - подытоживает Орешкин. Ранее стало известно о срочном шаге Кремля в отношении паспортов РФ для боевиков "ДНР/ЛНР". Наемники перепуганы действиями своего "командования", а те, кто отказался от российских паспортов, сразу загремели в "черные списки" и теперь ждут последствий. Также вполне возможно, что РФ может начать процесс возврата ОРДЛО под контроль Киева. Так как сегодня изменилась не только риторика Кремля по "ДНР/ЛНР", но и все последние действия РФ по оккупированному Донбассу за последнее время.