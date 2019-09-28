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Архив - Донецкая область

На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив

28.09.2019 14:41
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На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив

В пятницу 27 сентября в зоне проведения ООС на Донбассе погиб 38-летний старший лейтенант, военнослужащий Национальной Гвардии Украины Александр Маркив.

Об этом сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, передает donpress.

«27 сентября в зоне проведения ООС в бою с незаконными вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ», — говорится в сообщении.

Без отца и мужа остались маленький сын и жена.

Александр Маркив участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО / ООС в рядах ВСУ, а позже в Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.



Теги: Донбасс, гибель, АТО, ВСУ, боец, нацгвардия, ООС
 
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