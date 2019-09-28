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На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив
28.09.2019 14:41
В пятницу 27 сентября в зоне проведения ООС на Донбассе погиб 38-летний старший лейтенант, военнослужащий Национальной Гвардии Украины Александр Маркив.
Об этом сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, передает donpress.
«27 сентября в зоне проведения ООС в бою с незаконными вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ», — говорится в сообщении.
Без отца и мужа остались маленький сын и жена.
Александр Маркив участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО / ООС в рядах ВСУ, а позже в Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.
Теги: Донбасс, гибель, АТО, ВСУ, боец, нацгвардия, ООС
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