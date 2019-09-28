- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"17:03
- В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов16:21
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ13:40
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ12:38
Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
Недавний взрыв на территории алюминиевого завода в Донецке совсем не диверсия, тем более не "диверсия против мирных жителей", как это пытаются представить пропагандисты. Истинная причина инцидента - попытка оккупационной "власти" уничтожить доказательства своего же воровства.
Блогер из Донецка Фашик Донецкий пишет, что на территории завода находилась одна из баз незаконных вооруженных бандформирований "ДНР", на которой хранились боеприпасы и стояла военная техника. И эту базу должна была, кроме всего прочего, проверить специальная комиссия из Минобороны РФ во главе с близким к Сергею Шойгу неким генералом - проверить подозрительно большой расход террористами "ДНР" боеприпасов и горюче-смазочных материалов, сообщает Диалог.UA.
Блогер полагает, базу просто уничтожили, чтоб комиссия не получила доказательства того, что оккупационные "власти" просто, говоря по-народному, барыжили, "толкали налево" все, что можно было "толкнуть". Взрыв попытались списать на "диверсию" со стороны ВСУ, но пропагандисты сработали настолько неуклюже, что даже "двойка" явно завышенная оценка результата труда этих "спецов". "Итак, вата верещит во все пропагандистские глотки следующее: плохие и кровожадные биндеры долбанули с синхрофазотрона по бэдным и нисчастным мирным жителям, промахнулись, поэтому попали в алюминиевый завод, возник пожар, и ну ваааще они фошизды. Но давайте поговорим теперь о том, что за кадром так называемого обстрела алюминиевого завода в Донецке и о чем роспропаганда не сказала ни слова вообще и нигде. Начнем с того, что, буквально на днях, из рф в Донецк приехала комиссия, в том числе и генерал из ооочень близкого окружения шойгу. Задачей комиссии была проверка реального расхода гсм и условий хранения бк (слишком много солярки и бензина в последнее время используют коллаборанты на бумаге, потому и приехали ревизоры). Также стоит отметить то, что сам так называемый алюминиевый завод — это место хранения боекомплекта, военная часть коллаборантов + именно там же, на так называемом заводе, в ангарах с 2014 года стоят купленные в ближайшем супермаркете танки. Ну вы поняли смысл — роспропаганда, как всегда, нагло врет, точка. А теперь сложим 2 + 2 и думаем вслух: если кто-то с*****л много соляры и списал налево боекомплект, но вдруг приехала комиссия из рф, нужно что делать? Правильно — сжечь доказательства и сказать, шо то все Хунта п**ла виновата, именно она не дала бэдным коллаборантам доказать, шо никто ничего не ворует, ибо то все добро тупо сгорело. Конец.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, взрыв, завод, диверсия, ВСУ, Минобороны
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка
- Смертельный подрыв Захарченко в "Сепаре": стали известны новые детали громкого убийства в Донецке. ВИДЕО
- Кураторы РФ создали на заводе в Донецке настоящую "фабрику смерти" - кадры
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ
- В России взорвался завод по производству авиационных бомб - людям грозит химическое отравление: много погибших и раненых
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске18:01
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"17:03
- В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов16:21
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека20:28
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске18:01
- Переселенцев продолжают проверять по месту жительства в их отсутствие, – правозащитники17:36
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка