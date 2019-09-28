«Пошел процесс. Информация подтверждена»: члены НВФ в соцсети возмущены потерей важной позиции

28.09.2019 08:11

В одном из сообществ в соцсетях, члены НВФ с возмущением сообщают, что ранее появившаяся в сети информация о «сдаче» «армией ДНР» хутора Петровского Донецкой области подтвердилась.

Так, в группе «Мы- Донецкая Петровка» пишут:

«ИНФОРМАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА…

1-й корпус „народной милиции“ ДНР оставил без боя хутор Петровский, где ранее 5 лет держал позиции».

В комментарии к публикации другие пользователи отмечают:

«Не помню, кто именно, но, кто-то из наших форумчан сообщал об этом еще неделю назад. „Петровский все…“ — такой был комментарий».

«Территория ЛДНР продолжает сжиматься, как шагреневая кожа»

«То есть сначала сдали высоту 286 возле сОкольников (что держала Бахмутку и паромную переправу и в результате ВСУ пошли на Желобок, до того не интересен был. Потом сдали „Дерзкую“.

Ну к чему нынешняя сдача приведет???»

«Пошел процесс, как говорил один негодяй»

Источник: donpress