Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»

28.09.2019 19:01

«Экономика» в ОРДО сегодня находится в состоянии коллапса, а жизнь в «республике» можно охарактеризовать одним словом — бедность.

Такое мнение высказал один из идеологов «русского мира», экс-«депутат» «народного совета ДНР» Андрей Пургин, передает donpress.

В интервью одному из местных СМИ он заявил, что «Донбасс входит в зону турбулентности», из-за произвола чиновников и отсутствия каких-либо планов развития «экономика» «республики» переживает коллапс.

«Вряд ли вы от кого-то услышите о больших экономических успехах Республик. Мы испытываем определенный коллапс — это очень плохое управление теми ресурсами, которые у нас есть: произвол чиновников, оторванность власти от народа… У нас огромный экономический кризис, который не разрешается из-за отсутствия даже среднестратегических планов», — сказал Пургин.

Отвечая на вопрос об уровне жизни граждан, пенсиях и зарплатах, он сообщил следующее:

«У нас сегодня Республика характеризуется одним словом — бедность. Не нужно никаких политических спекуляций, это действительно бедность и определенная депрессивная апатия. Это характеристики региона».

По словам Пургина, основной отраслью на Донбассе является не столько металлургия и добыча угля, как машиностроение, которое является «единственной ниточкой», которая «вытащит весь регион из той экономической ямы, в которой он сейчас находится». Однако, сокрушается экс-«депутат», развитием этой отрасли никто не занимается.

«…огромное количество мелких и крупных машиностроительных предприятий — это было то место, где задействовано большое количество населения. К сожалению, сейчас об этом забыли, мы слышим какой-то бред о молоке, которое мы в Крым поставляем, слышим о возрождении металлургии. Мы не слышим главного: фактически мы должны быть индустриальным краем с развитым машиностроением… Какие сады, какое сельское хозяйство в зоне рискованного земледелия в индустриальном регионе?» — возмущен Пургин.