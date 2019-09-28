Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин
Последние новости раздела
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий14:01
- У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий13:40
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС на Донбассе: на КПВВ «Марьинка» много машин
28.09.2019 09:32
Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» — 35/60;
«Марьинка» — 20/90;
«Новотроицкое» — 70/40;
«Гнутово» — 10/0.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 48,2 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 11 190 человек и 1210 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 610 человек и 1690 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9730 человек и 1840 транспортных средств;
«Гнутово» — 4205 человек и 970 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 505 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
Читайте также:
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» небольшая очередь
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше машин на пункте пропуска «Гнутово»
- Пункты пропуска Украины: самая большая очередь на «Марьинке»
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.2019
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.2019
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий14:01
- У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий13:40
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
- «Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского21:28
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Глоба: "Октябрь - 2019 с первых дней поставит перед серьезным выбором - решится: пан или пропал"20:31
- У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»20:08
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу19:48
- Германия не изменит своего мнения о Киеве даже после критики — спикер Меркель 19:24
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- До осеннего призыва - 2019 в Украине осталось три дня: кого призовут, и кому положена отсрочка18:42
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО