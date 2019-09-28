У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий

28.09.2019 13:40

Команда президента Владимира Зеленского и новое правительство рассмотрят вопрос о выплате пенсий жителям временно оккупированного Донбасса в рамках новой политики в отношении ОРДЛО.

Новая министр социальной политики Юлия Соколовская прояснила важный вопрос относительно выдачи пенсий жителям временно оккупированных территорий Донбасса, передает Диалог.UA.

В частности, в ведомстве анонсировали детальное рассмотрение данного вопроса сразу, как только сформируется государственная программа, а именно, речь об изменении политики нового правительства премьера Гончарука и команды Владимира Зеленского в целом относительно оккупированных частей Украины. По словам Соколовской, уже были проведены стратегические сессии в пределах разработки государственной программы, однако финальный вердикт относительно того, когда именно и каким образом люди смогут получить на руки свои пенсии, станет известно после утверждения правительственной политики по работе с ОРДЛО. Также министр соцполитики не озвучила точное число пенсионеров, которые сейчас проживают на оккупированном Донбасс, при том, что приблизительно 120 тысяч украинских пенсионеров из "Л/ДНР ни разу не требовали своих денег через суд и даже не посылали официальных обращений по поводу пенсий.