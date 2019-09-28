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Архив - Донецкая область

В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка

28.09.2019 21:09
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В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка

Сегодня, 28 сентября, боевыми действиями повреждены несколько объектов в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка.

Об этом сообщают СМИ, подконтрольные НВФ «ДНР», передает donpress.

По их данным, в 11:30 отмечен огонь из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате пострадала кровля здания стоматологии в Старомихайловке по адресу: Улица Октябрьская, 7 и хозяйственная постройка в частном домовладении № 4 на той же улице.

Данных о пострадавших мирных жителях нет.

Также сегодня получили повреждения жилые дома в Докучаевске и в поселке Александровка Петровского района Донецка.



Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, стоматология, повреждения, ДНР, обстрелы, пострадавшие, НВФ
 
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